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Spor

Hannover 96'dan Nagatomo'ya transfer teklifi

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96, Galatasaray ile yollarını ayırna Yuto Nagatomo'yu transfer etmek istiyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:13
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Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Hannover 96, Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Almanya Bundesliga 2 ekibi, yeni sezonda Bundesliga 1'e çıkmak adına iddialı bir kadro kurmak isterken Türkiye pazarından Mehmet Ekici'yi transfer etmek istiyordu. Hannover'in bir diğer hedefinin de Nagatomo olduğu öğrenildi.

Tecrübeli sol beki transfer listesine ekleyen Hannover, girişimlerine başlarken oyuncuya da transfer teklifi iletildi. 

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