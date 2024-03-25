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Spor

Hannover'de Derrick Köhn sevinci

Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Derrick Köhn'ün gelişiminden mutlu olduklarını dile getirdi.

25 Mart 2024 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Hannover'de Derrick Köhn sevinci
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Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da devre arası Galatasaray'a satılan Derrick Köhn'ün performansı mutluluk yarattı.

"DAHA ÜST SEVİYEDE OYNUYOR"

Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Köhn'ün kısa sürede Galatasaray'da ilk 11'e yerleşmesi hakkında, "Derrick Köhn, buradan daha üst seviyede iyi bir performans gösteriyor. Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA KALMASI ÇOK ZOR"

Öte yandan haberde, Köhn'ün Galatasaray ile 2028'e kadar olan sözleşmesini tamamlamasının zor olduğu ve oyuncunun ilerleyen dönemde iyi bir transfer ücreti ile Galatasaray'dan ayrılmasının muhtemel olduğuna yer verildi. Hannover'in sonraki satıştan yüzde 10 payı olmasının, Alman kulübünde mutluluğu ikiye katladığına değinildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki Alman sol bek, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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