Hans Flick'in Barcelona sonrası planı belli oldu

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick, kulüpten ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine nokta koyabilir.

60 yaşındaki Alman çalıştırıcı, uzun vadede teknik adamlık yapmayı düşünmediğini çevresine birçok kez belirtti. Geçen yaz Barcelona'nın başına geçen Flick'in sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. Ancak kulüp, deneyimli teknik adamla bu sözleşmeyi 2027'ye uzatmayı planlıyor. Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın eski hocası olan Flick'in bu kararı, teknik direktörlük kariyerinin son basamakları olarak değerlendiriliyor.