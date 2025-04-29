İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4409
  • EURO
    43,8446
  • ALTIN
    4082.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hans Flick'in Barcelona sonrası planı belli oldu
Spor

Hans Flick'in Barcelona sonrası planı belli oldu

Barcelona Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick kulüpten ayrıldıktan sonra kariyerini sonlandırabilir.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 15:08 - Güncelleme:
Hans Flick'in Barcelona sonrası planı belli oldu
ABONE OL

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick, kulüpten ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine nokta koyabilir.

60 yaşındaki Alman çalıştırıcı, uzun vadede teknik adamlık yapmayı düşünmediğini çevresine birçok kez belirtti. Geçen yaz Barcelona'nın başına geçen Flick'in sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. Ancak kulüp, deneyimli teknik adamla bu sözleşmeyi 2027'ye uzatmayı planlıyor. Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın eski hocası olan Flick'in bu kararı, teknik direktörlük kariyerinin son basamakları olarak değerlendiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.