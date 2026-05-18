Hansi Flick, 2028'e kadar Barcelona'da

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Hansi Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda LaLiga'da 88 puan toplayıp en yakın rakibi Real Madrid'in 4 puan önünde şampiyonluk yaşadı.

Kral Kupası'nda ise finalde karşılaştığı Real Madrid'i 3-2 yenerek takımıyla ikinci kupasını kaldırdı. Alman teknik adam ilk sezonunu Süper Kupa'da karşılaştığı Real Madrid'i 5-2 yenerek üç kupayla tamamlamıştı.

Flick, takımına bu sezonda ise LaLiga'da 94 puanla üst üste ikinci, Katalanlar'ın toplamda 29. şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca Flick, 2025-2026 İspanya Süper Kupası'nda da önce yarı finalde Athletic Bilbao'yu 5-0, finalde ise Real Madrid'i 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.