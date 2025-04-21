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Spor

Hansi Flick açıkladı! İşte Robert Lewandowski'nin son durumu

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Celta Vigo maçında sakatlanan sakatlanan Robert Lewandowski'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Hansi Flick açıkladı! İşte Robert Lewandowski'nin son durumu
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, salı günü Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, Celta Vigo maçında sakatlanan Robert Lewandowski'nin durumunun belirsiz olduğunu kaydetti. Flick, "Robert Lewandowski'nin büyük maçlar öncesi aramıza dönmesini umuyoruz. Şu anda sakatlığının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Beklemek zorundayız." sözlerini sarf etti.

BARCELONA'NIN RAKİPLERİ

İspanyol basını, Barcelona'nın cumartesi günü Celta Vigo ile oynadığı maçta sakatlanan Lewandowski'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.

Barcelona, 26 Nisan'da Copa del Rey finalinde Real Madrid ile karşılaşacak. Hansi Flick'in ekibi, 30 Nisan'da ise Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek.

36 yaşındaki Lewandowski, bu sezon Barcelona'da çıktığı 48 maçta 40 gol attı ve 3 asist yaptı.

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