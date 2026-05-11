  • Hansi Flick: Barselona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım
Hansi Flick: Barselona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım

İspanya ekibi Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, kulüpte gördüğü destekten dolayı minnettar olduğunu söyledi.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Barcelona'nın Real Madrid'i 2-0 yenerek LaLiga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği "El Clasico" sonrası açıklamada bulunan Flick, "Bunu size anlatmak istiyorum çünkü normal bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu sabah annem aradı ve babamın vefat ettiğini söyledi. Bunu saklamalı mıyım yoksa takımımla paylaşmalı mıyım diye düşündüm. Daha sonra 'Bu bilgiyi oyuncularıma da vermek istiyorum.' dedim. Öğrendiklerinde oyuncularımın verdiği reaksiyon inanılmazdı. Bu anı asla unutmayacağım. Oyuncularım, ekibim ve kulüple gurur duyuyorum, gerçekten çok mutluyum. Benim için burası gerçekten bir aile gibi." ifadelerini kullandı.

Kendisini doğru zamanda doğru yerde hissettiğini kaydeden Flick, "Bu harika kulüp için çalışmaktan ve Barselona'da yaşamaktan dolayı çok minnettarım. İnsanlar bana ve ekibime karşı gerçekten çok nazik. En çok takdir ettiğim şey de bu. Bu harika bir şey. Hepimiz devam etmek ve bu kulüp için daha fazlasını verip bir üst seviyeye ulaşmak istiyoruz. Barselona'da herkesin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğinin farkındayım. Gelecek sezon tekrar deneyeceğiz ve umarım başarabiliriz." diye konuştu.

Flick, "El Clasico"dan saatler önce babasının vefat haberini almasına karşın takımının başında maça çıkmıştı. Real Madrid'i Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona'da futbolcular, gollerden sonra yedek kulübesine giderek Flick'e sarılmıştı.

