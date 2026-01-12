Hansi Flick: Harika bir final oynadık

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'i 3-2 yendikleri İspanya Süper Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Mutluyum. Takımla çok gurur duyuyorum. Bence harika bir final oynadık." dedi.

Barcelona'nın maçta sürekli öne geçmesi ve Real Madrid'in skoru dengelemesiyle ilgili gelen soruya Flick, "İlk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Topa hakim olduk, oyunu kontrol ettik. Ayrıca bu seviyede bazen acı çekmek gerektiğini de biliyoruz ve öyle de oldu. Ama sonuçta... maç boyunca kendi oyunumuzu istediğimiz gibi oynadık, topa hakim olduk ve tabii ki onların da kalitesi vardı, ayrıca sonlara doğru on kişiyle oynamak kolay değildi ama mücadele ettik. Bir takım olarak birlikte savaşıyoruz ve bunu görmek gerçekten muhteşem." cevabını verdi.

Final maçını değerlendiren Flick, "Bu seviyedeki futbolda çok fazla kalite olduğunu biliyoruz ve Real Madrid'in de öyle. Ancak, sonuçta bence bu kupayı kazanmayı hak ettik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.