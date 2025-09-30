İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5873
  • EURO
    48,8112
  • ALTIN
    5130.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hansi Flick: PSG karşısında favoriyiz
Spor

Hansi Flick: PSG karşısında favoriyiz

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain karşılaşmasını değerlendirdi.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 18:11 - Güncelleme:
Hansi Flick: PSG karşısında favoriyiz
ABONE OL

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain karşılaşmasını değerlendirdi.

"PSG'NİN OYUN TARZINI SEVİYORUM"

Alman teknik adam, rakipleri PSG'yi överek sözlerine başladı:

"Ne zaman doğru zamandır asla bilemezsiniz. Geçen sezonun en iyi takımlarına karşı oynayacağız. PSG'nin oyun tarzını seviyorum. Hem oyuncularını hem de teknik direktörünü beğeniyorum."

"BURASI ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Flick, maç boyunca soğukkanlı kalmanın önemine dikkat çekti:

"Oyun planı üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kolay olmayacak çünkü PSG de topa sahip olmak isteyen ve iyi pres yapan bir takım. İlk saniyeden son dakikaya kadar en üst seviyede oynamalıyız. Burası Şampiyonlar Ligi."

"BARCELONA FAVORİ"

Barcelona'nın turnuvadaki şansına da değinen Flick, iddialı bir açıklama yaptı:

"Tabii ki biz favoriyiz. Ama önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Çok çalışmamız gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.