8 Aralık 2025 Pazartesi
Hansi Flick: Real Madrid'e değil, kendimize odaklanıyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile aralarındaki 4 puan fark hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, La Liga'daki puan durumunda Real Madrid'e karşı elde ettikleri avantajı değerlendirdi.

"REAL MADRID'E DEĞİL KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Flick, 4 puanlık farkın sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Biz Real Madrid'e değil, kendimize odaklanıyoruz. Onlar hakkında konuşmak istemiyoruz. Evet, dört puan öndeyiz ama önümüzde uzun bir yol var. Sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Şu an en önemli maç Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacağımız maç."

"REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇINI İZLEMEDİM, UYUYORDUM"

Alman teknik adama Real Madrid'in Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olduğu maç sorulduğunda ise Flick şaşırtan bir yanıt verdi:

"Hayır, izlemedim. Uyuyordum. Sonrasında bana gönderilen mesajlardan sonucu gördüm. Ama ben yalnızca kendi takımıma odaklanıyorum. Gücümü başka şeylere harcamıyorum. Benim için en önemlisi kendi takımım."

