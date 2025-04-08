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Spor

Hansi Flick: Takıma güvenim tam

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 18:04 - Güncelleme:
Hansi Flick: Takıma güvenim tam
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Nasıl oynamamız gerektiği konusunda netiz ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek istiyoruz. Devam etmek için neyin önemli olduğuna odaklanmalıyız." dedi.

Flick, "Birçok alanda ilerleme kaydettik ve takıma güvenim tam. Borussia Dortmund maçına hazırız." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finaldeki ilk maçında 9 Nisan Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.

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