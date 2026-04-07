Hansi Flick'ten Lamine Yamal açıklaması: Onu koruyacağım

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Atletico Madrid maçının ardından yaşadığı öfke hakkında açıklamalarda bulundu.

La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Barcelona'da genç yıldız Yamal'ın maç sonundaki tavırları dikkat çekmişti. 87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı galibiyet golüne sevinmeyen Yamal, bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odası tüneline yöneldi.

Alman teknik adam, genç oyuncunun tepkisini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü de söyledim, elinden gelen her şeyi denedi. Topla buluştu, oyuncular yer değiştirdi... Lamine henüz 18 yaşında ve inanılmaz bir oyuncu. Bazen maçı tekrar izlediğinizde yaptıklarının ne kadar özel olduğunu görüyorsunuz. Ama genç bir oyuncu ve bazen oyundan alındığında ya da gol atamadığında sinirlenebiliyor."

"ONU KORUYACAĞIM"

Flick, genç futbolcuya destek verdiğini vurgulayarak, "Gol atamadığında bu onu rahatsız edebilir. Ancak bu onun ne kadar tutkulu bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Doğru yolda ve biz de gelişmesi için ona uygun ortamı sağlıyoruz. Her yaptığı büyütülmemeli. Ona hata yapabileceğini ve onu koruyacağımı söyledim. Gelecekte en iyi oyunculardan biri olacak, belki de en iyisi" dedi.

GERGİNLİĞİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Yamal'ın maç sırasında sinirlenmesinin nedeni, kaleci antrenörü Jose Ramon de la Fuente'nin kendisine yaptığı uyarı oldu. Yardımcı antrenörün, genç oyuncunun pas yerine şut tercihine tepki gösterdiği ve bu durumun Yamal'ı kızdırdığı aktarıldı.