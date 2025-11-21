İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Hansi Flick'ten Messi açıklaması: Neden olmasın?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lionel Messi'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu. Alman teknik adam, yıldız futbolcuyu överek “Neden olmasın?” derken, sözleşme durumları nedeniyle bunun kendisiyle ilgili bir konu olmadığını vurguladı.

HABER MERKEZİ21 Kasım 2025 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lionel Messi'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Flick, Lionel Messi'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu ve Arjantinli yıldızı övdü.

Alman teknik adam, Barcelona'nın eski oyuncusu Messi'nin Camp Nou'ya gelmesinin ardından gelen soruları cevapladı.

"NEDEN OLMASIN?"

Messi ile çalışmak isteyip istemediği sorulduğunda Flick şöyle konuştu:

"Neden olmasın? Son on ya da daha fazla yılın en iyi futbolcusu. Onun oyununu her zaman takdir ettim."

"BANA SORULACAK BİR KONU DEĞİL"

Ancak Alman teknik adam, sözleşme durumuna dikkat çekerek beklentileri sınırladı:

"Onun sözleşmesi 2028'e kadar, benimki ise 2027'ye kadar. Bu yüzden bunun bana sorulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum." dedi.

