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Spor

Hapishane turnuvasında show yaptı

Futbolu bıraktıktan sonra zor günler yaşayan Brezilyalı efsane Ronaldinho, sahte pasaportla yakalandığı Paraguay'da tutuklanmıştı. Ronaldinho, tutuklu bulunduğu hapishanede bir futbol turnuvasına katıldı ve 11-2 sona eren mücadelede 5 gol 6 asist yaptı.

14 Mart 2020 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:39
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Geçtiğimiz hafta Paraguay'da sahte pasasport ve evraklarla yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ronaldinho, hapishanede düzenlenen futbol turnuvasına katıldı.

Efsane Brezilyalı futbolcunun takımı karşılaşmadan 11-2 galip ayrılırken, maça beklendiği gibi Ronaldinho damga vurdu. Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı dönemde futbol tarihinin en iyileri arasına adını yazdıran Ronaldinho, atılan 11 golün tamamına katkı yaptı.

5 gol 6 asist yaparak takımına kupayı getiren Ronaldinho'nun maçına dair fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor

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