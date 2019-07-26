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‘Hapishanede değilim’

Aslan’ın forvet adaylarından Samatta, transferi konusunda Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Burası hapishane değil, eğer transfer olacaksam buna engel olacak bir durum yok” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN golcü adayları arasında yer alan Genkli Mbwana Samatta, transferiyle ilgili görüşünü açıkladı. Belçika basınına konuşan Tanzanyalı oyuncu, “Genk’te çok iyi zamanlar geçirdim. Ama burada bir hapishanede değilim. Transfer olacaksam bunu engelleyecek bir durum yok. Somut bir teklif geldiği zaman konuşuruz. Şartlar uygun olursa anlaşma sağlanır” şeklinde konuştu. Samatta için Genk Kulübü’nün Genel Menajeri Eric Gerets de bir süre önce “Eğer ayrılmak ister ve fiyatını da bulursa engel olmayız” açıklamasını yapmıştı.

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