Hapisteki Kokorin, Fener’e rakip
FENERBAHÇE’NİN Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit, ekim ayından bu yana hapiste tutuklu olarak bulunan Aleksandr Kokorin’i UEFA’ya gönderdiği isim listesine dahil etti.
- StarSpor
FENERBAHÇE’NİN Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit, ekim ayından bu yana hapiste tutuklu olarak bulunan Aleksandr Kokorin’i UEFA’ya gönderdiği isim listesine dahil etti. Kokorin, bir devlet görevlisine fiziki saldırıda bulunduğu için tutuklanmıştı. Yeni duruşması bugün yapılacak olan Kokorin için savcının tutukluluk halinin devamı talebinde bulunacağı öğrenildi. Hakim talebi olumlu bulursa, Kokorin Fener’e karşı oynayamayacak. Ancak serbest kalsa da idman eksiği olacak.
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