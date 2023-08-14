Harden'ın menajeri Payne: James seneye MVP olursa şaşırmam

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın menajeri Troy Payne, Harden'ın gelecek sezon MVP ödülünü kazanacak kadar iştahlı olduğunu iddia etti.

Payne, Sixers guardının önümüzdeki sezona fiziksel anlamda hazırlanışı konusunda iyimser bir bakış açısı sundu.

Harden'ın mevcut disiplini ve beslenme düzenine olan bağlılığı hakkında görüşlerini paylaşan Payne, 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon "kariyerinin en iyi formuna" ulaşma kararlılığına olan güvenini dile getirdi:

"Şu anda disiplini kusursuz. Şimdiden başladığı için çok memnunum. Kendisini kariyerinin en iyi formuna sokmak için, önümüzde koca bir Ağustos ve Eylül ayı var. Bence bu yaz o noktaya ulaşabiliriz. Ve bu yıl büyük bir sezon geçirmesini bekliyorum. James şu anda başarıya ciddi anlamda aç durumda. Bu sezon MVP olursa şaşırmam."

Harden'ın 2020'de Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e geçiş sürecine antrenman kampına geç katılışı ve gözle görülür fiziksel değişikliği damgasını vurmuş olsa da, Payne'in bu yorumları, eski MVP'nin bu sefer oldukça farklı bir yaklaşımda olacağını öne sürüyor.