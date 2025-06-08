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Spor

Harekete geçtiler! Dünya devi Kenan Yıldız'ın peşinde

Juventus ve A Milli Takım formaları terleten genç futbolcu Kenan Yıldız için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız transferinde gözünü kararttı. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Haziran 2025 Pazar 20:59 - Güncelleme:
Harekete geçtiler! Dünya devi Kenan Yıldız'ın peşinde
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, milli futbolcu Kenan Yıldız için harekete geçti. Londra ekibinin Juventus ile masaya oturduğu belirtildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Arsenal, 20 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye planlayan Arsenal'de, Kenan Yıldız'ın öne çıkan isimlerden biri olduğu yazıldı. İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılacak takviye için 50-60 milyon euro'luk bir bütçesinin olduğu ifade edildi.

Juventus ise değerini 100 milyon euro olarak gördüğü Kenan Yıldız'ı bırakmak istemiyor. İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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