Yaz transfer döneminde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Juventus, Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. İtalyan ekibi, bu transfer için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, sol beke takviye yapmak istiyor. Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun yedeğinin olmadığı ve İtalyan ekibinin sol beke bir takviye yapabileceği kaydedildi.

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'tan bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası Brighton'da formasından uzak kalmıştı.