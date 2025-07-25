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Spor

Harekete geçtiler! Ferdi Kadıoğlu adım adım İtalya yolunda

Yaz transfer döneminde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Juventus, Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. İtalyan ekibi, bu transfer için harekete geçti.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 23:03 - Güncelleme:
Harekete geçtiler! Ferdi Kadıoğlu adım adım İtalya yolunda
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Yaz transfer döneminde sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Juventus, Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. İtalyan ekibi, bu transfer için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, sol beke takviye yapmak istiyor. Juventus'ta Andrea Cambiaso'nun yedeğinin olmadığı ve İtalyan ekibinin sol beke bir takviye yapabileceği kaydedildi.

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'tan bu doğrultuda Ferdi Kadıoğlu'nu da gündemine aldığı kaydedildi.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası Brighton'da formasından uzak kalmıştı.

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