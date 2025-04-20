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Spor

Hareketi gündem oldu! İspanya, Ansu Fati'yi konuşuyor

Barcelona'nın Celta Vigo'yu konuk ettiği maçta teknik direktör Hansi Flick tarafından oyuna alınmayan Ansu Fati'nin süre almamasının ardından yaptığı hareketler İspanya'da gündem oldu.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Hareketi gündem oldu! İspanya, Ansu Fati'yi konuşuyor
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Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan ve sık sık Türk kulüplerine de yazılan Ansu Fati, takımının Celta Vigo'yu 4-3 mağlup ettiği maçta sinirlerine hakim olamadı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Celta Vigo maçında 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmasına karşın Ansu Fati'yi oyuna dahil etmedi. Süre alamaması karşısında sinirlerine engel olamayan Ansu Fati'nin yeleğini fırlattıktan sonra su soğutucusuna tekme attı.

Sinirini alamayan Ansu Fati'nin yedek kulübesinde basamakları çıktığı an bir tekme daha savurduğu ve ardından söylenerek yerine geçtiği görüldü. nsu Fati'nin bu öfke patlaması İspanya'da geniş yankı buldu.

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