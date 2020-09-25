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Spor

Hari Vukas: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda elediği Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas karşılaşmayı değerlendirdi. Sonuçtan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen Vukas, 'Böyle kaliteli takımlara karşı skor üstünlüğünü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum' dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 00:58 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:59
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Hırvat teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunlarından memnun, sonuçtan dolayı ise mutsuz olduğunu aktaran Vukas, "Çok iyi oynadık. Yüzde 100'ümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık. Birkaç önemli pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Böyle kaliteli takımlara karşı skor üstünlüğünü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok genç bir takımız. Gelecek adına mutluyum ama sonuçtan dolayı mutlu olduğumu söyleyemem." diye konuştu.

Maç sonunda Galatasaray'dan birçok ismin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Vukas, "Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldık. Bu yüzden de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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