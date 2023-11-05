Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor karşılaşması öncesi konuştu.

Hari Vukas, "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

Hırvat teknik adam, takımın en önemli gol ayağı olan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın durumu ve dönüş tarihi ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

ABOUBAKAR NE ZAMAN DÖNER?



Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuşan Vukas, "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Nevzat Demir tesislerinde yayılan bir hastalıktan dolayı Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyememişti.