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Spor

Haris Seferovic açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'de...''

Haris Seferovic, ara transferde Galatasaray'dan ayrılarak Celta Vigo'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 4 maça çıkan Haris Seferovic, Türkiye ve La Liga'daki futbolu karşılaştırdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Mart 2023 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Haris Seferovic açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'de...''
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Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a gelen ve beklentilerin altında kalarak ara transferde ayrılan Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oldu. La Liga ekibiyle 4 maça çıkan Haris Seferovic, İspanya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DA TUTUNAMADI, İSPANYA'YA GİTTİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılardaki performansıyla hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye hikayesi kısa süren İsviçreli golcü, İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer oldu.

4 MAÇTA 1 GOL

Yeni takımı Celta Vigo'da şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Haris Seferovic, bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 152 dakika süre alan 31 yaşındaki tecrübeli golcü, 1 golle skora etki etti.

HARIS SEFEROVIC, İSPANYA BASININA KONUŞTU

İspanya basınına konuşan ve Celta Vigo'ya daha fazla oynamak istediği için geldiğini söyleyen Haris Seferovic, "Şimdi biraz oynadım ve daha fazla dakika, daha fazla gol ve daha fazla asist istiyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL YAVAŞ"

Türkiye ve İspanya'daki futbolu kıyaslayan Haris Seferovic, "Türkiye'de futbol çok yavaş, burada ise her şey çok hızlı. La Liga'daki tempoya ayak uydurmak çok zor." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi

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