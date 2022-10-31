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  • Haris Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Spor

Haris Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak ilk isim Haris Seferovic olacak. Sarı kırmızılı yönetim Seferovic'in yerine Moussa Dembele'yi transfer etmek istiyor.

Fanatik31 Ekim 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Haris Seferovic Galatasaray'dan ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu
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Sezon başı bir çok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, bazı oyuncularında verim alamadı. Fanatik'in haberine göre; Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroda yabancı sınırlamasında sıkıntı çeken sarı-kırmızlı kulüp, ara transferde yerli bir ismi kadroya katacağı öğrenildi.

YERLİ HEDEF: HALİL AKBUNAR

Listenin ilk sırasında ise uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor.

SEFEROVİC GİDİYOR

Yabancıda ise forvet hattına takviye yapılması gündemde. Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LİGDE GOLÜ YOK

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Seferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.

YERİNE MOUSSA DEMBELE

Yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı, haziranda bitecek. Bu sebepten ötürü de Aslan, elini çabuk tutup, transferi bitirmek istiyor.

RASHİCA KALMAK İSTİYOR

İç transferde de gündem Milot Rashica olacak. Norwich City'den kiralanan Kosovalı sağ kanat da Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmayı çok istiyor. Cim Bom da bu doğrultuda 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almanın peşinde.

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