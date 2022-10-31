Sezon başı bir çok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, bazı oyuncularında verim alamadı. Fanatik'in haberine göre; Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi. Kadroda yabancı sınırlamasında sıkıntı çeken sarı-kırmızlı kulüp, ara transferde yerli bir ismi kadroya katacağı öğrenildi.
Listenin ilk sırasında ise uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor.
Yabancıda ise forvet hattına takviye yapılması gündemde. Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Seferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.
Yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı, haziranda bitecek. Bu sebepten ötürü de Aslan, elini çabuk tutup, transferi bitirmek istiyor.
İç transferde de gündem Milot Rashica olacak. Norwich City'den kiralanan Kosovalı sağ kanat da Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmayı çok istiyor. Cim Bom da bu doğrultuda 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almanın peşinde.