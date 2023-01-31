Haris Seferovic, Süper Lig'de kalıyor! İstanbul ekibi...

Süper Lig lideri Galatasaray'da ikinci ayrılık gerçekleşti. Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu antrenmanda arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sarı kırmızılılarda ayrılığı gerçekleşen ikinci futbolcu ise Haris Seferovic oldu. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sezon başında Benfica'dan kiralanan tecrübeli golcü için Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. İsviçreli oyuncu sezon sonuna kadar mavi beyazlı ekibin formasını giyecek.

Bu sezon Galatasaray'da çok fazla forma şansı bulamayan Seferovic 13 maçta forma giydi. Yıldız isim gol atamazken, 2 asist yaptı.