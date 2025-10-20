İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Harry Kane 400 gole ulaştı

Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen İngiliz futbolcu Harry Kane kulüpler düzeyinde 400 gole ulaşarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından önemli bir başarıya imza attı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 09:27
Harry Kane 400 gole ulaştı
Harry Kane, kulüp düzeyinde 400 gole ulaşarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu andıran istatistiklere imza attıktan sonra "akıl almaz" övgüler aldı. Modern futbol döneminde çok az oyuncunun ulaşabildiği bu rakam, Bayern Münih'in yıldız golcüsünün neden dünyanın en büyük forvetlerinden biri olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Harry Kane, Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu olarak (280 gol) kulüp efsaneleri arasına çoktan adını yazdırdı. Aynı şekilde İngiltere Milli Takımı'nın da en golcü oyuncusu konumunda; "Three Lions" formasıyla attığı 76 golle rekoru kırmış durumda ve bu sayı hâlâ artmaya devam ediyor.

Bayern Münih formasıyla da üretkenliğini sürdüren Kane, ezeli rakip Borussia Dortmund'a karşı alınan 2-1'lik zorlu galibiyette takımının ilk golünü kaydederek kulüp kariyerindeki 400. golüne ulaştı. Bu başarı, onu modern futbolun en verimli forvetlerinden biri haline getirdi.

