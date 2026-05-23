İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih sezonu 3 kupayla kapattı
Spor

Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih sezonu 3 kupayla kapattı

Almanya Kupası finalinde Harry Kane attığı üç golle yıldızlaşırken; Bayern Münih, Stuttgart karşısında 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Bundesliga şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da müzesine götüren Bayern, sezonu üç kupayla tamamladı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih sezonu 3 kupayla kapattı
ABONE OL

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin'de Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti üç golü de Harry Kane attı. İngiliz golcü, 55 ve 80 ve 90+2. dakikalarda ağları havalandırdı. Kane, son golünü penaltıdan attı.

Bayern Münih'te üç gol atan Kane, bu sezon Alman devinde 61 gole ulaştı.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, maçta süre almadı.

Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih, Stuttgart karşısındaki galibiyetle birlikte Almanya Kupası'nı da kazandı ve sezonu 3 kupayla tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.