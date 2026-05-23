Harry Kane hat-trick yaptı, Bayern Münih sezonu 3 kupayla kapattı

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin'de Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti üç golü de Harry Kane attı. İngiliz golcü, 55 ve 80 ve 90+2. dakikalarda ağları havalandırdı. Kane, son golünü penaltıdan attı.

Bayern Münih'te üç gol atan Kane, bu sezon Alman devinde 61 gole ulaştı.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, maçta süre almadı.

Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih, Stuttgart karşısındaki galibiyetle birlikte Almanya Kupası'nı da kazandı ve sezonu 3 kupayla tamamladı.