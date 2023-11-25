İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Kane rekor kırdı, Bayern'e 3 puanı verdi!
Spor

Harry Kane rekor kırdı, Bayern'e 3 puanı verdi!

Bundesliga 12. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Köln'e konuk oldu. Karşılaşmadaki tek gol Bayern adına Harry Kane'den gelirken, İngiliz oyuncu attığı bu gol ile rekor kırmış oldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 00:33 - Güncelleme:
Harry Kane rekor kırdı, Bayern'e 3 puanı verdi!
ABONE OL

Bundesliga 12. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Köln ile karşılaştı.

Köln ev sahipliğinde oynanan maçı Bayern 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Harry Kane attı.

HARRY KANE REKOR KIRDI

Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.

Öte yandan Bayern Münih bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atamadı.

BAYERN MÜNİH DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Ligin dibine demir atan Köln, maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Bayern Münih maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Bayern, puanını 32'ye çıkardı. Köln ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Darmstadt'a konuk olacak. Bayern Münih ise Union Berlin'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.