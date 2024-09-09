Harry Kane: Ronaldo ve Messi'yi örnek alıyorum

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Uluslar Ligi'nde Finlandiya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İngiltere Milli Takımı ile 100. maçına çıkacak 31 yaşındaki futbolcu, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak kariyerimin zirvesindeyim. Ronaldo'nun 39 yaşında kariyerindeki 901. golünü atmasını izlemek bana mümkün olduğunca uzun süre oynamak için ilham veriyor. İngiltere için oynamayı her şeyden çok seviyorum. Bunun yakın zamanda bitmesini istemiyorum. Önemli olan gelişmeye devam etmek ve istikrarlı olmak. Daha ne kadar kaptanlık yapacağımı ya da gol atacağımı bilmiyorum ama daha fazlası için açım." ifadelerini kullandı.

Ronaldo ve Messi'nin kendisine ilham verdiğini söyleyen Kane, "Ronaldo ve Messi, çocukluğumda örnek aldığım futbolculardı. Benim gençlik yıllarımda onlar en iyi dönemlerindeydiler. Her ikisi de benim için ilham kaynağıydı. Ronaldo'nun kariyerinde 900'den fazla gol atması olağanüstü bir rekor ve onun yaşına kadar oynamak gerçekten ilham verici." diye konuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda 99 maça çıkan Kane, 66 kez gol sevinci yaşadı.