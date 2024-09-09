İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2024 Pazartesi / 6 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0495
  • EURO
    37,6644
  • ALTIN
    2739.79
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Kane: Ronaldo ve Messi'yi örnek alıyorum
Spor

Harry Kane: Ronaldo ve Messi'yi örnek alıyorum

İngiliz golcü Harry Kane, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için övgü dolu ifadeler kullandı.

9 Eylül 2024 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Harry Kane: Ronaldo ve Messi'yi örnek alıyorum
ABONE OL

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Uluslar Ligi'nde Finlandiya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İngiltere Milli Takımı ile 100. maçına çıkacak 31 yaşındaki futbolcu, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak kariyerimin zirvesindeyim. Ronaldo'nun 39 yaşında kariyerindeki 901. golünü atmasını izlemek bana mümkün olduğunca uzun süre oynamak için ilham veriyor. İngiltere için oynamayı her şeyden çok seviyorum. Bunun yakın zamanda bitmesini istemiyorum. Önemli olan gelişmeye devam etmek ve istikrarlı olmak. Daha ne kadar kaptanlık yapacağımı ya da gol atacağımı bilmiyorum ama daha fazlası için açım." ifadelerini kullandı.

Ronaldo ve Messi'nin kendisine ilham verdiğini söyleyen Kane, "Ronaldo ve Messi, çocukluğumda örnek aldığım futbolculardı. Benim gençlik yıllarımda onlar en iyi dönemlerindeydiler. Her ikisi de benim için ilham kaynağıydı. Ronaldo'nun kariyerinde 900'den fazla gol atması olağanüstü bir rekor ve onun yaşına kadar oynamak gerçekten ilham verici." diye konuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda 99 maça çıkan Kane, 66 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.