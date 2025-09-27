İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 00:58 - Güncelleme:
Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih farklı kazandı
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bavyera ekibi, 4-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan Tah, 45. ve 65. dakikalarda Harry Kane ile 87. dakikada Konrad Laimer kaydetti.

104 maçta forma giyen Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Leon Goretzka yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. maçına çıktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Deplasman ekibi Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

Bavyera ekibi gelecek hafta Eintrach Frankfurt'a konuk olurken, Werder Bremen evinde St. Pauli'yi ağırlayacak.

