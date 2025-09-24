Harry Kane Tottenham'a mı dönüyor? Açıklama geldi

Tottenham'daki uzun yılların ardından 3 sezon önce Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in Bavyera macerası beklenenden kısa sürebilir.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig kulüplerinin yıldız futbolcunun gelecek yıl devreye girecek serbest kalma maddesini ödemeye istekli olduğu öne sürüldü.

Kane'in eski kulübü Tottenham'ın çalıştırıcısı Thomas Frank, İngiltere Lig Kupası'nda Doncaster maçı öncesinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Frank açıklamasında, "Benim gibi pek çok Tottenham taraftarı Harry Kane'in geri dönmesini arzuluyor. Fakat dürüst olmak gerekirse bunun kısa vadede olacağını sanmıyorum. Bayern'de kalmaya devam edecektir. Geçtiğimiz sezon gol kralı oldu, şampiyonluk yaşadı ve şu an yine çok formda. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama eğer geri dönmek isterse buna kapımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kane'in 2026 yazında geçerli olacak serbest kalma bedeli 54 milyon sterlin.

HARRY KANE'İN FUTBOL YOLCULUĞU

Futbola İngiltere'de Rovers FC altyapısında başlayan Harry Kane, ardından Arsenal ve Watford formaları giydi. 2004 yılında Tottenham akademisine katılan yıldız golcü, 2010'da A takıma yükseldi.

2013'e kadar çeşitli kulüplerde kiralık oynayan Kane, o tarihten sonra Tottenham'da düzenli forma giymeye başladı. 2023 yazında ise Kuzey Londra ekibine veda ederek 95 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tuttu.

PREMİER LİG TARİHİNDE REKOR ŞANSI

Premier Lig'in en golcü oyuncuları listesinde Alan Shearer'ın ardından ikinci sırada bulunan Harry Kane'in, İngiltere'ye geri dönmesi halinde tarihi bir rekor kırma ihtimali bulunuyor.

Newcastle efsanesi Shearer 260 golle zirvede yer alırken, Kane şu anda 213 golle ikinci sırada bulunuyor. Bir Premier Lig dönüşü halinde bu rekoru geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.