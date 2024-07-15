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Spor

Harry Kane: Yine yapamadık, acı verici

İngiltere Milli Takımı'nda kaptan Harry Kane, EURO 2024 finalinde 2-1 kaybettikleri maçtan sonra konuştu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
Harry Kane: Yine yapamadık, acı verici
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İngiltere Milli Takımı'nda golcü oyunncu Harry Kane, İspanya ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Harry Kane, "Şu anda hepimizin nasıl hissettiğini kelimelere dökmek zor. Zor bir maçtı. Geri dönmek için iyi mücadele ettik ve bunun üzerine koymaya çalıştık. Maçı son dakikalarda kaybetmek gerçekten çok zor. Tüm turnuva boyunca geriden geldik, bu maçta da öyle. Bir sonraki adımı atıp maçı kazanamadık.' dedi.

Bu finallere ulaşmanın kolay olmadığını söyleyen Kane, 'İlk yarıda mücadele ettik. Topu tutamadık. İkinci yarı daha iyiydik ve golü bulduk. Bir orta ile yakalandık ve bu da final oldu. Bu kaçırılmış bir fırsat. Bu finallere ulaşmak kolay değil. Geldiğinde kabul etmek zorundasınız ve biz yine yapamadık.' ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu son olarak, 'Bu son derece acı verici ve uzun süre acısını çekeceğiz. Gareth Southgate gidecek ve karar vermek için zaman ayıracak. Onun için kazanmak istiyorduk." sözlerini sarf etti.

  • Harry Kane
  • İngiltere Milli Takımı
  • EURO 2024

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