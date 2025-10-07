Harry Kane'den Bayern Münih sözleri: Buraya odaklanmış durumdayım

ingiltere futbolunun en büyük golcülerinden Harry Kane, BBC'ye Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerine açık olduğunu açıkladı.

2023 yazında Tottenham'dan 100 milyon euro bonservisle Almanya'ya transfer olan yıldız golcü, yarı süresi tamamlanan dört yıllık kontratını uzatmaya sıcak bakıyor.

"PREMIER LİG'E DÖNÜŞ ARTIK ÖNCELİĞİM DEĞİL"

32 yaşındaki Kane, Premier Lig'e dönme isteğinin eskisi kadar güçlü olmadığını vurguladı:

"Eğer Bayern'e ilk geldiğim dönemde bana sorulsaydı kesinlikle geri döneceğim derdim. Ama şimdi birkaç yıl geçtikten sonra bu ihtimal biraz azaldı. Yine de asla dönmem demem. Şu anda tamamen Bayern'e odaklanmış durumdayım."

Tottenham menajeri Thomas Frank, Kane'in İngiltere'ye dönmesini arzu ettiğini dile getirmişti. Kane'in Premier Lig'de Alan Shearer'in 260 gollük rekorunu kırması için 48 gole ihtiyacı bulunuyor.

BAYERN'DE KAZANDIĞI İLK KUPA İŞTAHINI ARTIRDI

Kane, Bayern formasıyla 106 maçta 103 gol atarak inanılmaz bir istatistik yakaladı ve 2024-25 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayarak kariyerindeki ilk büyük kupasını kaldırdı. Yıldız golcü, bu başarının kendisini tatmin etmediğini, aksine daha fazlasını kazanmak için motive ettiğini söyledi:

"İlk kupamı kazanmak bana 'tamam, artık başardım' dedirtmedi. Aksine daha fazlası için iştahımı açtı. Daha iyi olmak, daha fazla çalışmak ve daha çok kupa kazanmak istiyorum."