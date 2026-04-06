İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5887
  • EURO
    51,5972
  • ALTIN
    6711.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Harry Kane'den Bayern Münih'e iyi haber
Harry Kane'den Bayern Münih'e iyi haber

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak Bayern Münih'e Harry Kane'nin durumu için açıklama geldi.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 16:48
ABONE OL

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Alman ekibine bu maç öncesi Harry Kane'den iyi haber geldi. Bild'de yer alan habere göre, Kane, Real Madrid maçı öncesi son antrenmana katıldı ve iyi bir izlenim bıraktı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, golcü futbolcunun durumu için konuştu. Eberl, "Harry Kane, Real Madrid maçında oynamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Real Madrid karşısında ilk 11'de olup olmayacağına Kompany karar verecek ama Kane hazır ve kendisini iyi hissediyor." dedi.

32 yaşındaki Harry Kane, bu sezon Bayern Münih'te 40 maçta 48 gol attı ve 5 asist yaptı.

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.