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Spor

Harry Kane'den Jose Mourinho'ya övgüler

Tottenham'ın yıldız forveti İngiliz golcü Harry Kane, Jose Mourinho'nun takıma yaptığı etki hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

20 Kasım 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 01:00
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Tottenham'da deyim yerideyse performansı alev alan Harry Kane, Jose Mourinho ile çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz forvet, Portekizli Jose Mourinho'nun gelişiminde katkısının büyük olduğunu belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARI İPLE ÇEKİYORUM"

Kane açıklamasında; "Farklı durumlarla nasıl başa çıktığını görüyorum. Ondan bir şeyler öğrenmek harika. Benim oyunda geriye çıkmayı sevdiğimi fark ettiğini düşünüyorum. Ben derine gelince Son, Bale, Lamela ve Lucas gibi isimlere koşu atılacak boşluklar oluşuyor. Onunla çok iyiyiz ve önümüzdeki ayları iple çekiyorum." dedi.

Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı maçlarda 23 gole direkt etki etti.

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