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Spor

Harry Kane'nin gözü Lewandowski'nin rekorunda

Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, gözünü Robert Lewandowski'nin 41 gollük rekoruna dikti.

10 Mart 2024 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Harry Kane'nin gözü Lewandowski'nin rekorunda
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Gözünü Robert Lewandowski'nin rekoruna diken Harry Kane, performansıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Her maçı oynamaktan keyif alıyorum. Bu harika futbol kulübünde oynamaktan keyif alıyorum." dedi.

"REKORU KIRACAĞIM"

Kaydettiği gol sayısıyla ilgili konuşan Kane, "Henüz çok maçımız var. Kesinlikle ligde gol rekorunu kıracağımı düşünüyorum. Bunu maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bir hafta aramız var. Gelecek hafta aynı performansı göstermeyi deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu ayrıca, "Bu takımın forvetiyim ve tabii ki taraftarlar benden gol atmamı bekliyor, umarım gollerime devam ederim." şeklinde konuştu.

REKOR ŞİMDİLİK LEWA'DA

Lewandowski, Bundesliga'da 2020-2021 sezonunda 29 maçta kaydettiği 41 golle lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmuştu.

Polonyalı oyuncu, Gerd Müller'in 1971-1972 sezonundaki 40 gollük performansını geçerek yaklaşık 50 yıllık rekoru kırmıştı.

SADECE 12 GOL KALDI

Bu sezon çıktığı 25 maçta 30 gol atan Kane, 11 gol daha bulması halinde Lewa'nın rekorunu egale edecek. 42 gol ile de bu rekoru kıracak.

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