Harry Kewell: Adın var diye Galatasaray'a gelemezsin

30 Kasım 2021 Salı 23:02 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:03

Eski Galatasaraylı oyuncu Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımdaki zamanları hakkında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Harry Kewell'ın açıklamaları:

"GALATASARAY BENİM EVİM"

"Galatasaray için oynadığım her an benim için çok önemliydi. Ali Sami Yen'de, o tarihi stadyumda oynamak çok değerliydi. Galatasaray benim evim."

"DEFANSTA OYNAMAYI BEN İSTEDİM"

Stoper olarak oynadığı Hamburg maçı;

"Defansta oynamayı ben istedim. Bir oyuncumuz cezalıydı ve diğerleri sakattı. 70 dakika harikaydık. Ancak 70 dakikadan sonra Hakan Balta ve ben dayanamadık ve maçı kaybettik."

"ADIN VAR DİYE GALATASARAY'A GELEMEZSİN"

Kewell, "Bir gün Galatasaray'da teknik direktör olmak ister misin?" sorusuna, "Çok isterim, şüphe yok. Ancak önce hak etmem lazım. Adın var diye Galatasaray'a gelemezsin." şeklinde cevap verdi.

"BENİM İÇİN YAZIK OLDU"

"Galatasaray'ın tarihi inanılmaz. Bazı kupaları alabildiğim için şanslıyım. 2008 Türkiye Kupası'nda topa ilk dokunuşum gol oldu ve kupayı kazandık. Kupaların hepsi muhteşem. Süper Lig'de kupa kazanma şansım hiç olmadı. Benim için yazık oldu."

"BİR ŞEYLER ÖĞRENME FIRSATIM OLMUŞTU"

"Hakan Balta için dilerdim ki deniz aşırı bir ülkeye gidebilsin. Arda çok iyi bir oyuncu. Sabri'nin enerjisi ve temposu vardı. Ayhan Akman, Hasan Şaş, Ümit Karan... Onlardan bir şeyler öğrenme fırsatım olmuştu."

"BENİM İÇİN FUTBOL ZOR DEĞİLDİ"

"Futbol basit bir oyun. Futbolu zorlaştıran insanlar var. Senden müsait pozisyonda bir arkadaşın varsa pas atmalısın. Benim için zor değildi."