Harry Kewell: Adın var diye Galatasaray'a gelemezsin

Eski Galatasaraylı oyuncu Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımdaki zamanları hakkında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray için oynadığım her an benim için çok önemliydi. Ali Sami Yen'de, o tarihi stadyumda oynamak çok değerliydi. Galatasaray benim evim."
Stoper olarak oynadığı Hamburg maçı;
"Defansta oynamayı ben istedim. Bir oyuncumuz cezalıydı ve diğerleri sakattı. 70 dakika harikaydık. Ancak 70 dakikadan sonra Hakan Balta ve ben dayanamadık ve maçı kaybettik."
Kewell, "Bir gün Galatasaray'da teknik direktör olmak ister misin?" sorusuna, "Çok isterim, şüphe yok. Ancak önce hak etmem lazım. Adın var diye Galatasaray'a gelemezsin." şeklinde cevap verdi.
"Galatasaray'ın tarihi inanılmaz. Bazı kupaları alabildiğim için şanslıyım. 2008 Türkiye Kupası'nda topa ilk dokunuşum gol oldu ve kupayı kazandık. Kupaların hepsi muhteşem. Süper Lig'de kupa kazanma şansım hiç olmadı. Benim için yazık oldu."
"Hakan Balta için dilerdim ki deniz aşırı bir ülkeye gidebilsin. Arda çok iyi bir oyuncu. Sabri'nin enerjisi ve temposu vardı. Ayhan Akman, Hasan Şaş, Ümit Karan... Onlardan bir şeyler öğrenme fırsatım olmuştu."
"Futbol basit bir oyun. Futbolu zorlaştıran insanlar var. Senden müsait pozisyonda bir arkadaşın varsa pas atmalısın. Benim için zor değildi."