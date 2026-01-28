Ruben Amorim'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getiren Manchester United, son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Manchester ekibi, ara transferde kadrosuna takviye yapmazken sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Harry Maguire için kararını henüz vermedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Casemiro'nun takımdan ayrılacağı açıklanırken Harry Maguire'in Manchester United'da kalıp kalmayacağı netleşmedi.

Athletic'te yer alan habere göre Maguire için İtalya ve Süper Lig'den bazı kulüpler görüşmelerine başladı. Kulüplerin transfer için İngiliz stoperin menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

Maguire'ı transfer etmek isteyen kulüpler, deneyimli stoperin sözleşmesi sezon sonunda biteceği için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

MAGUIRE'NIN KARİYERİ

İngiltere'de Barnsley altyapısında yetişen Harry Maguire, sonrasında Sheffield United, Wigan Athletic, Hull City ve Leicester City formalarını giydi.

Maguire, Leicester City'den 2019'da 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a imza atmış, bu ücret o dönem için bir savunma oyuncusuna ödenen en yüksek bonservis bedeli olmuştu. Kariyeri boyunca 593 maça çıkan Harry Maguire, 38 gol ve 28 asist kaydetti.