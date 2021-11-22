İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,5001
  • EURO
    12,9256
  • ALTIN
    664.629
  • BIST100
    1755.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Harry Maguire: Solskjaer ile birlikte ağladım
Spor

Harry Maguire: Solskjaer ile birlikte ağladım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın oyuncusu Harry Maguire, Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:18
ABONE OL

Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Son dönemde istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen İngiliz savunma oyuncusu, "Watfod karşısında aldığımız sonuç iyi değildi. Genel olarak son dönemde aldığımız sonuçlar hiç iyi değil. Solskjaer, bunun bedelini ödedi. Bizim de futbolcular olarak çok büyük sorumluluk almamız gerekiyor." dedi.

Ayrılık kararının kendileri için hayal kırıklığını olduğunu söyleyen Maguire, "Futbolcular sahada olan her şeyden sorumlu olmak zorunda, bir aradayız. Solskjaer bunun bedelini ödedi ve hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık." ifadelerini kullandı.

"SOLSKJAER İLE BİRLİKTE AĞLADIM"

Bundan sonra önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "İyi değildik, bunu biliyoruz. Kendi aramızda da konuştuk. Şimdi önümüze bakma zamanı." şeklinde konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer'e veda etmelerinin çok duygusal olduğunu söyleyen savunma oyuncusu, "Solskjaer, bizimle konuştu. Ona çok fazla saygı duyuyoruz. Solskjaer, bundan sonra bizi destekleyeceğini ve her maçı kazanmamızı istediğini söyledi. Bu, onun ne kadar değerli bir insan olduğunu gösteriyor. Solskjaer ile birlikte ağladım." diye görüşlerini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.