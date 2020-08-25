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Spor

Harry Maguire'a hapis şoku!

İngiliz futbolcu Harry Maguire Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda karıştığı kavga nedeniyle mahkemeye çıkarılmıştı. Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

25 Ağustos 2020 Salı 20:23 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 20:23
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Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası tutuksuz yargılanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ BEKLENİYOR 

Mikanos Adası'ndaki duruşmaya tutuksuz yargılanması nedeniyle katılmayan ve avukatının temsil ettiği Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlu bulundu.

Devam eden yargı sürecinde Harry Maguire'a kısa süreli hapis cezası verilmesi ve bunun para cezasına çevrilmesi bekleniyor.

Maguire, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.

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