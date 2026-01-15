Harry Maguire'a İtalyan kancası

Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Harry Maguire, sezon sonunda Premier Lig defterini kapatabilir. Gazeteci Marco Conterio'nun aktardığı bilgilere göre, Inter, Napoli ve Fiorentina, sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 32 yaşındaki stoperi yakından takip ediyor.

İtalyan kulüplerinin, Maguire'ı Ocak transfer döneminde kadrolarına katma ihtimalini aktif şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren deneyimli futbolcunun ise ilk kez yurt dışına çıkmaya ve Serie A'da oynamaya açık olduğu belirtiliyor.

Manchester United, Maguire'ı Ağustos 2019'da Leicester City'den 87 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve bu hamle kulüp tarihinin en pahalı savunma yatırımlarından biri olmuştu. İngiliz stoper, Kırmızı Şeytanlar formasıyla bugüne kadar 256 resmi maça çıkarken, 17 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.