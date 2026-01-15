İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1973
  • EURO
    50,2847
  • ALTIN
    6384.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Harry Maguire'a İtalyan kancası

Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen deneyimli savunmacı Harry Maguire'a İtalya'dan 3 kulübün radarına girdi.

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Harry Maguire'a İtalyan kancası
ABONE OL

Manchester United'ın tecrübeli savunmacısı Harry Maguire, sezon sonunda Premier Lig defterini kapatabilir. Gazeteci Marco Conterio'nun aktardığı bilgilere göre, Inter, Napoli ve Fiorentina, sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 32 yaşındaki stoperi yakından takip ediyor.

İtalyan kulüplerinin, Maguire'ı Ocak transfer döneminde kadrolarına katma ihtimalini aktif şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren deneyimli futbolcunun ise ilk kez yurt dışına çıkmaya ve Serie A'da oynamaya açık olduğu belirtiliyor.

Manchester United, Maguire'ı Ağustos 2019'da Leicester City'den 87 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve bu hamle kulüp tarihinin en pahalı savunma yatırımlarından biri olmuştu. İngiliz stoper, Kırmızı Şeytanlar formasıyla bugüne kadar 256 resmi maça çıkarken, 17 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.