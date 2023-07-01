Harry Winks, Leicester City'de!

Leicester City, yeniden üst lige çıkma adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz ekibi, Tottenham Hotspur forması giyen 27 yaşındaki Harry Winks'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Tottenham'a bu transfer için 11 milyon euro ödeneceği belirtilirken, tecrübeli orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

8 SEZON FORMA GİYDİ

Tottenham'ın altyapısında yetişen ve 8 sezon Tottenham forması giyen Harry Winks, bu forma altında 203 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Sampdoria'ya kiralanmış, İtalyan ekibinde de 20 karşılaşmada görev almıştı.