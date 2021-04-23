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  • Harun Tekin: ''Beşiktaş'la aramızdaki puan farkına bakmıyoruz''
Spor

Harun Tekin: ''Beşiktaş'la aramızdaki puan farkına bakmıyoruz''

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, 'Bütün maçları kazanıp inşallah şampiyon olacağız' dedi.

AA23 Nisan 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 17:55
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Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, bütün maçları kazanıp, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, "Son 6 maç kaldı. Rakibimizle aramızda 3 puan fark var. Biz ona pek bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. 2-3 günde bir maç oynayacağız. Bütün maçları kazanıp, inşallah şampiyon olacağız. Biz buna inanıyoruz. Zaten inancımızı da sahada gösteriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Takımda aile ortamı yakaladıklarını belirten Harun, "Buna bütün takım inanıyor, hocamız inanıyor, yönetimimiz inanıyor, Başkanımız inanıyor. Tüm mücadelemizi, inancımızı, ne kadar istediğimizi rakiplerimize göstereceğiz ve sonunda inşallah şampiyon biz olacağız." şeklinde konuştu.

Taraftarlara da seslenen Harun Tekin, şunlar kaydetti:

"Taraftarlarımız bu sene özellikle bize inandılar, desteklerini her zaman hissediyoruz. Yanımızda olamasalar da bunu hissediyoruz. Kötü gittiğimiz zamanlar oldu, yere düştüğümüz zamanlar oldu, ayağa kalkmasını bildik. Bunu taraftarımızın, camiamızın desteğiyle yaptık. 6 maç kaldı. İnançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Son maça kadar desteklerini göstersinler. Biz sonuna kadar savaşacağız."

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