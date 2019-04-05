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Harun Tekin: Bursaspor’da başardım, Fenerbahçe’de de başarmak istiyorum

Gelecek sezon için iddialı konuşan tecrübeli kaleci, “Şampiyonluk nerede olursa olsun şampiyonluktur. Fenerbahçe’de şampiyonluk daha başka... Taraftara borcumuz var. Bütün maçları kazanıp, önümüzdeki sene de şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu” dedi.

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TARAFTARA BORÇLUYUZ

FENERBAHÇE’NİN tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Kötü bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Harun, gelecek sezon için ise iddialı konuştu. Taraftara borçlu olduklarını vurgulayan Harun, “Taraftara ve camiaya karşı borçluyuz. Bütün maçları kazanıp bu sezonu bitirip, önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk nerede olursa olsun şampiyonluktur” ifadelerini kullandı.

BURSASPOR’DA BAŞARDIM

HARUN şöyle devam etti: “Amatör takımda da oynasanız şampiyonluk güzeldir. Hedefimizin o olması lazım zaten, Fenerbahçe'de oynuyoruz. Onun tadını da aldım genç yaşlarda ama tabii Fenerbahçe'de şampiyon olmak daha başka... Tabii ki bizim de hedeflerimizde bunlar var. Evet bu sene istediğimiz gibi gitmedi ama eminim seneye çok daha iyi olacaktır her şey. Bursaspor’da bunu başardım, Fenerbahçe’de de başarmak istiyorum.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

GALATASARAY derbisi hakkında da konuşan Harun, “Derbi her sene beklenen ve coşkuyla karşılanan bir şey. Bizim için de öyle. İçeride 20 yıllık bir serimiz var ama tabii önce bir Ankaragücü maçımız var. Bizim için 8 maç da çok önemli. İlk önce Ankaragücü maçını kazanıp dönmek hedefimiz. Derbide çok güzel bir atmosfer olacak. Zaten taraftar ve camiaya kendimizi borçlu hissediyoruz. 20 senelik seriyi de devam ettirmek istiyoruz, tabii ki de kazanarak” dedi.

REKABET BAŞARIYI GETİRİR

VOLKAN Demirel’le bir birlerine destek olduklarını belirten Harun Tekin, “Rekabet olması lazım. Ben her zaman rekabete açık bir insanım. Her zaman rekabet ederek, çalışarak buralara kadar geldim. Kendimi de şanslı hissediyorum Volkan ağabeyle beraber aynı takımda bulunduğum için. Biz her zaman birbirimize destek oluyoruz. Ben oynadığım zaman o bana destek oldu. O oynadığı zaman ben ona destek oldum. Aramızda çok güzel bir rekabet var” dedi.

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