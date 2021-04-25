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  • Harun Tekin'in hatası ve Altay Bayındır yıkıldı! Emre Belözoğlu'nun sözleri TV'den duyuldu
Spor

Harun Tekin'in hatası ve Altay Bayındır yıkıldı! Emre Belözoğlu'nun sözleri TV'den duyuldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına Harun Tekin'in hatası damga vurdu. Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın tribündeki görüntüsü olay olurken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun sözleri canlı yayına yansıdı.

25 Nisan 2021 Pazar 22:23 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 22:28
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Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 37. haftasında kaleci Harun Tekin'in hatası ve sonrasındaki görüntü dikkat çekti.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 21. dakikasında Harun Tekin'den büyük hata geldi.

Sarı-lacivertliler savunmada hazırlık pasları yaparken Serdar Aziz, topu Harun Tekin'e attı. Harun ise takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışırken hata yaptı ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic araya girdi.

Kasımpaşa'nın 10 numarası, bomboş pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu.

ALTAY TRİBÜNDE YIKILDI

Harun Tekin'in hatası sonrası Altay Bayındır'ın üzüntüsü de ekranlara yansıdı.

Elinden ameliyatı sebebiyle sahalardan uzak kalan genç file bekçisinin, takım arkadaşının hatası sonrası gözlerini kapattığı ve ve büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

MUSLERA VE VOLKAN BABACAN'DAN SONRA...

Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.

Bu süreçte Muslera 17, Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacak ise 15 hata yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'YLA ARASINDAKİ DİYALOG

Maçın 21. dakikada Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in pasının kısa düşmesi sonrasında Kasımpaşa'nın golü geldi. Bu gol sonrasında Harun Tekin'in yaptığı hatadan ötürü moralsiz olduğu görüldü. Ancak teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın geriye kalan dakikalarında sürekli Harun'la konuştu. Genç teknik adam, Harun'a dönerek "Sıkıntı yok, oyna aslanım, devam" diyerek tecrübeli kaleciye moral verdi.

Daha sonra Szalai ve Valencia'nın gollerinin de gelmesiyle birlikte Harun Tekin, kendisini toparladı. Harun, Valencia'nın golü sonrasında takım arkadaşlarının yanına giderek sevinci birlikte yaşadılar.

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