Spor

Harvey Barnes, City'yi yıktı!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, Harvey Barnes'ın golleriyle Manchester City'yi 2-1 mağlup etti.

22 Kasım 2025 Cumartesi 23:19
Harvey Barnes, City'yi yıktı!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, sahasında Manchester City'i ağırladı.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Mewcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti. Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.

Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.

