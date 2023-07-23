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Spor

Harvey Barnes, rekor bedelle Newcastle'da!

Newcastle United, Leicester City forması giyen Harvey Barnes'ı 44 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı.

23 Temmuz 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Harvey Barnes, rekor bedelle Newcastle'da!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City forması giyen Harves Barnes'ı 44 milyon euro'ya transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City forması giyen kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı 44 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Harvey Barnes geçtiğimiz sezon Leicester City ile 40 maça çıkmış 13 gol 3 asist kaydetmiş buna karşın takımı küme düşmüştü.

İskoç asıllı İngiliz futbolcu, altyapısından yetiştiği Leicester ile toplam 187 maçta 45 gol atıp 32 asist kaydetti.

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