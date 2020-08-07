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Spor

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'le anlaştı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:20 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 18:20
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Fenerbahçe'de kontratı sona eren A Milli oyuncuu Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oluyor.

A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre; Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.

"HASAN ALİ BUNU BİLMEK DURUMUNDA"

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" açıklamasını yapmıştı.

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