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Spor

Hasan Ali Kaldırım gidiyor Ramirez geliyor!

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, lige verilen arada önümüzdeki sezon için çalışmalarına devam ediyor. Transferde ilk hedef sezon içinde en çok sıkıntının yaşandığı bölge olan sol bek. Belirlenen isim ise Krasnador'dan Cristian Ramírez.

03 Nisan 2020 Cuma 14:40 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 14:40
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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sık sık sakatlanması ve alternatifinin olmaması transferde önceliği sol beke çekti. Sarı Lacivertli yönetim de çalışmalarını bu yönde sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Rus basını Cristian Ramirez ismini ortaya attı.

Rus internet sitesi İnfo Ambassador, Fenerbahçe'nin Krasnodar forması giyen Cristian Ramirez'in peşinde olduğunu yazdı. Sarı Lacivertli ekibin sol bek için bu sezon transfer döneminde iddialı girişimlerde bulunması gerekiyor. Haberde, Sarı-Lacivertli ekibin Kolombiyalı sol beki bu yaz transfer etmek için ilk teklifini yaptığı, bunun geri çevrildiği öne sürüldü.

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin masaya yeni bir teklif koyduğu kaydedildi. Ramirez, 2018 Ağustos'unda İstanbul'a gelmiş; o dönemde de birçok iddia ortaya atılınca yönetim transferi yalanlamıştı.

İSTANBUL'A GELMESİ HEYECAN YARATMIŞTI

20 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul'a geldiği öğrenilen Cristian Ramirez ismi Fenerbahçeli taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak gerçek ortaya sonradan çıktı. Tecrübeli futbolcu kız arkadaşı ile sadece tatil amaçlı olarak İstanbul'da olduğu öğrenildi.

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