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Spor

Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni transferi Hasan Ali Kaldırım, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 19:42 - Güncelleme:
Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz
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Kayserispor'un yeni transferi Hasan Ali Kaldırım, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, 1 yıl sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek. Türkiye kariyerine Kayserispor'da başlayan ve ardından birçok takımda forma giyen Hasan Ali Kaldırım, yeniden sarı kırmızılı forma ile mücadele edecek.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ve tarifsiz bir duygu yaşadığı ifade eden Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Almanya'da başladığım futbol hayatımın canım ülkem Türkiye'ye açılan kapısı, hayallerimi gerçeğe dönüştürürken her zaman arkamda olan destekçim, evim, kulübüm Kayserispor'la sözleşme imzaladım. Kariyerimde yaşadığım birçok önemli anın temelleri hep bu güzel şehirde atıldı. Burada aldığım tedrisatla çıktığım uzun yola, tekrar bu şehirde ve bu kulüpte devam ediyorum. Hislerim tarifsiz. Bana bu fırsatı tanıyan Başkanımız Ali Çamlı'ya ve Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a teşekkür ediyor, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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