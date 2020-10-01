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  • Hasan Ali Kaldırım ile Kylian Mbappe bu kez Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya
Spor

Hasan Ali Kaldırım ile Kylian Mbappe bu kez Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir, PSG eşleşmesi EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaşan Türkiye- Fransa maçlarını akıllara getirdi. Kylian Mbappe'yi iki maçta da sahadan silen Hasan Ali Kaldırım Başahşehir - PSG eşleşmesi sonrası sosyal medyada gündem oldu.

01 Ekim 2020 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 20:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alacak olan Medipol Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu. Bu eşleşmenin ardından Hasan Ali Kaldırım-Kylian Mbappe eşleşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takımımız, 8 Haziran 2019'da dünya devi Fransa'yı 2-0 mağlup etmiş ve büyük bir zafere imza atmıştı. Maçın önüne geçen futbolcu ise Hasan Ali Kaldırım olmuştu.

Fransızların süperstarı Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa basınında bile olay olmuştu. Özellikle ilk devrede kusursuz oynayan Hasan, Mbappe'ye geçit vermeyince Fransızların teknik direktörü Didier Deschamps, genç yıldızını sol açıkta oynatmaya karar vermişti. 

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